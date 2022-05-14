Обстріли на Донбасі та Херсонщині: як минула ніч у регіонах

Вночі 14 травня російські окупанти обстріляли Херсонщину та Донбас. Атаки зазнали також Харків та Миколаїв.

У Запорізькій області тривають бої по всій лінії фронту, також гаряче на Ізюмському напрямку. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 14 травня.

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Регіни, де ніч минула спокійно

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Полтавщині.

Обстріли на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вінка і на подвір'ях касетні боєприпаси. Чекають відповідні служби.

До слова, на світанку під ворожий вогонь потрапило село Шестірня Криворізького району.

Запоріжжя: обстріли на лінії фронту

У Запорізькому обласному центрі вночі було тихо. Водночас по лінії фронту тривають бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя.

Однак, у військовій адміністрації зауважили, що ситуація стабільна та прогнозована.

На Харківщині ворог обстрілює селища

У Харкові ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. Відомо про одного постраждалого в Чугуївському районі.

Крім того, йдуть активні бої на Ізюмському напрямку.

На Луганщині руйнувань зазнали житлові будинки

Впродовж останньої доби на Луганщині росіяни здійснили щонайменше 30 артобстрілів. Внаслідок чого зруйновано 50 будинків.

У Лисичанську пошкоджено адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку. За даними ОВА, загиблих немає.

Гаряче на Донеччині

У адміністрації повідомили про стабільно гостру ситуація по всій лінії фронту. Зокрема, йдеться про селища: Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар.

Відомо, що внаслідок нічного обстрілу Авдіївка знеструмлена.

Обстріл окупованої Херсонщини

Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів на Херсонщині, а також здійснюють постріли з території області по сусіднім регіонам.

Вчора російські окупанти з градів обстріляли колони авто з людьми, які намагались виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Внаслідок чого поранені люди, зокрема двоє дітей.

Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ.

Миколаїв накрили з РСЗО

Ввечері 13 травня ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню Миколаїв. Внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу.

Вночі також були обстріли. Деталі щодо наслідків та постраждалих з'ясовують.

Головні цілі окупантів наразі

Російські загарбники продовжують свої наступальні дії, намагаючись вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У Генштабі Збройних Сил повідомили, що російські окупанти відступають на Харківському напрямку, тому свої основні зусилля ворог перекинув на забезпечення відводу військ від Харкова та утримання вже зайнятих позицій.

Окупанти будують багатоешелонну оборону, щоб закріпитися на Запоріжжі;

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