Обстріли на Донеччині не вщухають: за добу 3 загиблих місцевих, ще 3 поранені

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Донецьку область. Тільки за одну добу від рук російського агресора загинуло троє людей та зруйновано декілька будівель.

Росіяни обстрілюють цивільне населення

Протягом 9-го травня війська агресора обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донеччини. Ціллю окупантів стало цивільне населення.

До речі Росіяни перемістили на територію України 500 мобілізованих бійців з окупованого Донбасу

Від вибухів ворожих снарядів у Краматорському районі постраждали:

Залізне;

Нью-Йорк;

Торецьк;

Калинове.

У Бахмутському районі російські військові обстріляли селища Новолуганське і Відродження. У селі Калинове війська агресора прямим попадання поцілили у будинок, внаслідок чого загинув чоловіка. Ще одна жінка отримала поранення.

У селі Новолуганське один громадянин отримав тілесні ушкодження від вибуху.

Росіяни гатять з окупованої Горлівки

Росія продовжує обстрілювати Залізне, Нью-Йорк і Торецьк з окупованої Горлівки. Повідомляється, що в цих населених пунктах постраждала одна цивільна людина.

Унаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки й автівки селян. Окрім того, російські снаряди влучили по житловому масиві в селі Відродження.

До лікарень Донеччини прибувають потерпілі з Луганської області

Російські військові накривають Луганську область артилерійськими обстрілами. Унаслідок багатогодинної атаки на Лисичанськ і село Боровське множинні осколкові поранення отримали четверо місцевих мешканців.

Серед поранених – 13-річний хлопчик. Потерпілі перебувають у лікарні на Донеччині.

За добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом 10 травня від рук російських військових загинули троє мирних жителів області.

Повідомляється про загиблих у Мар'їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей дістали поранення.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці,

– повідомив Кириленко.

Яка ситуація на Донбасі

Як відомо, російське командування поставило своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Проте українські захисники потужно тримають оборону й дають відсіч ворогу.

Уперше Росія використала радянські крилаті ракети Х-22, якими вдарили саме по Донеччині. Упродовж 9 травня захисники та захисниці успішно відбили 15 російських атак у зоні Операції Об'єднаних сил.

Протягом 10-го травня у зоні ООС українці відбили 12 атак ворога. Наші захисники та захисниці знищили гелікоптер, 3 безпілотники й багато ворожої техніки.

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