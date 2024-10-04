Скиди з дронів по людях та удари КАБами: по яких населених пунктах Харківщини вдарили росіяни

Останніми днями окупанти дуже сильно обстрілюють Куп'янськ. Зокрема, 3 жовтня ворог скинув дрон на зупинку, де сиділи люди. Внаслідок цього був поранений чоловік і неповнолітня дівчинка.

Також був обстріл з авіабомбою ФАБ. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко зауважила 24 Каналу, що ще один FPV-дрон росіяни випустили по освітньому закладу.

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Крім того, Черкаська Лозова зазнала обстрілів. Там загарбники скинули чотири КАБи. Було знищено 15 будинків, а це буквально половина вулиці.

Івашки, Перовське, Охрімівка, Токарівка – це ті населені пункти, де були удари з різного типу озброєння, де від одного до трьох поранених. На жаль, приблизно 20 людей поранені або постраждалі через російські обстріли за минулі дні,

– розповіла кореспондентка.

Підриви на полях

Анна Черненко зазначила, що днями на території Харківської області було кілька підривів. Зокрема, 2 жовтня на полях в Ізюмському районі між селами Довгеньке та Яремівка підірвався енергетик. На щастя, він живий, але поранений і госпіталізований.

Ми розуміємо, що сапери, енергетики, комунальної служби зараз виконують надзвичайну роботу, щоб повернути в Ізюмські села, на деокуповані території світло, електрику. Це дуже важка робота, – підкреслила вона.

Лісові пожежі

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що через лісову пожежу згоріло селище Піски-Радьківські. На жаль, загинуло чотири людини, двоє з них – це жінки-переселенки, двоє – місцеві люди, які там мешкали довгий час. Вогонь перекинувся і на Червонооскільський ландшафтний парк.

Цей вогонь перейшов до такої місцини, яка була і відпочинкова, і житлова, де благодійники заселили, зокрема, переміщених осіб. Через це загоряння було знищено приблизно тисячу дерев'яних будиночків, в яких жили люди. Була велика евакуація,

– сказала Черненко.