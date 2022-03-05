Обстріли Харкова: в ДСНС розповіли про 10 багатоповерхівок, які загорілись
5 березня 2022 , 18:22Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські війська підло обстрілюють будинки в Харкові. Унаслідок ворожих авіаударів загорілися відразу 10 харківських багатоповерхівок.
Інформацію по постраждалих з'ясовують
Рятувальники повідомили про наслідки авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка, що в Харкові.
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За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок. Там сталися пожежі у квартирах на верхніх поверхах.
У ДСНС з'ясовують інформацію по постраждалих. На заваді рятувальних операцій стоїть ворог, який здійснює обстріли.
Через це, кажуть рятувальники, їх робота призупиняється.
Пожежі в Харкові / Фото рятувальників
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