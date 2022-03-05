Обстріли Харкова: в ДСНС розповіли про 10 багатоповерхівок, які загорілись

Російські війська підло обстрілюють будинки в Харкові. Унаслідок ворожих авіаударів загорілися відразу 10 харківських багатоповерхівок.

Інформацію по постраждалих з'ясовують

Рятувальники повідомили про наслідки авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка, що в Харкові.

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За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок. Там сталися пожежі у квартирах на верхніх поверхах.

У ДСНС з'ясовують інформацію по постраждалих. На заваді рятувальних операцій стоїть ворог, який здійснює обстріли.

Через це, кажуть рятувальники, їх робота призупиняється.



Пожежі в Харкові / Фото рятувальників

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