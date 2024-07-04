"Хезболла" пустила більш ніж 200 ракет і безпілотників по військових базах Ізраїлю, – Bloomberg

У ліванському угрупованні "Хезболла" повідомили, що знову атакували Ізраїль. У бік ізраїльського кордону бойовики пустили понад 200 ракет і безпілотників.

Журналісти Bloomberg наголосили, що "Хезболла" вдарила по військових базах Ізраїлю. Бойовики це зробили у відповідь на нещодавнє вбивство одного із їхніх ватажків.

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Що відомо про атаку "Хезболли" Ізраїлю

Хезболла оголосила про початок атак на цілі на півночі Ізраїлю і на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. Угруповання заявило, що ці дії є помстою за вбивство старшого командира Мохаммеда Насера на півдні Лівану в середу, 3 липня.

Водночас ізраїльські військові повідомили про звучання сирен у північних регіонах країни. Одночасно військові сили почали завдавати ударів по пускових установках в Лівані.

Своєю чергою ізраїльські військові не назвали кількість випущених ракет, але повідомили, що більшість із них впали на відкритій місцевості, деякі були перехоплені, а кілька ракет впали у районі Кір'ят-Шмони.

За попередніми даними, в Ізраїлі внаслідок обстрілу "Хезболли" ніхто не постраждав. Але пожежники працювали над гасінням низки пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу.

Журналісти нагадали, що як ЦАХАЛ, так і "Хезболла" обмінюються вогнем з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС в Газі, причому "Хезболла" діє на знак солідарності з ісламістським угрупуванням. "Хезболла", як і ХАМАС, визнана США терористичною організацією.

Що відомо про ліквідацію Мохаммеда Насера

Журналісти Reuters повідомили, що ізраїльські військові ліквідували Мохаммеда Насера поблизу міста Тир на півдні Лівану. Вважається, що Насер був командиром підрозділу, відповідального за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану.

Джерела в Лівані повідомили журналістам, що Насер відповідав за певні операції "Хезболли" вздовж кордону. За даними одного з джерел, також було вбито ще одного бойовика "Хезболли" і цивільну особу.

Насер мав ранг і рівень важливості, який можна порівняти з Талебом Абдаллахом, старшим командиром, який був убитий в результаті ізраїльського удару в червні,

– пише видання.

У нещодавній заяві ізраїльські військові назвали Насера і Абдаллаха "двома найвідомішими терористами Хезболли на півдні Лівану".

Високопоставлений представник "Хезболли" Хасан Фадлалла розповів, що Насер знав, що є мішенню, але залишався на полі бою протягом дев'яти місяців. Фадлалла попередив, що "Хезболла" дасть "каральну відповідь" Ізраїлю за "його злочин", стверджуючи, що "рука опору довга".