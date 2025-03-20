Надскладні пошкодження: понад 30 КАБів влучили по центру Куп’янська вночі

Російська авіація протягом ночі 20 березня завдавала ударів по Куп'янську Харківської області. Понад 30 керованих авіаційних бомб влучили в центр міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. Внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 3 місцевих жителів поранено.

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Що відомо про наслідки

У Куп'янську ще з вечора 19 березня фіксують погіршення безпекової ситуації. Росія не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти, тероризувати мирних людей.

Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою,

– написав Синєгубов.

Нічні обстріли також прокоментував начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері телемарафону. Він уточнив кількість скинутих росіянами КАБів – 31, а також повідомив про "надскладні" пошкодження критичної та цивільної інфраструктури

Зокрема, за даними ДСНС, постраждав приватний сектор міста. Виникло 5 пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, за минулу добу на Куп’янському напрямку фронту відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове й Петропавлівка, а також біля Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку.