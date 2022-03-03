Обстріли Маріуполя не припиняються: відео жахливих наслідків

У мережі з'явились відео жахливих наслідків обстрілу Маріуполя. Окупанти не припиняють гатити по місту.

Переважно обстрілюють цивільні масиви. Наразі понад 200 поранених та десятки загиблих.

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Маріуполь. Ситуація у місті складна. Обстріли майже не припиняються. Б'ють здебільшого по цивільним. Понад 200 поранених. Десятки загиблих,

– йдеться у повідомленні.

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