Обстріли росіянами Миколаєва: у місті підрахували суму збитків, завданих ворогом за час війни

російські обстріли Миколаєва не вщухають – лише за ніч з 6 на 7 серпня окупанти вгатили по місту тричі. Мер обласного центру Олександр Сєнкевич назвав суму збитків, завданих ворогом з 24 лютого.

За його інформацією, за час повномасштабного вторгнення росії Миколаїв зазнав руйнувань унаслідок обстрілів окупантів на майже 790 мільйонів гривень. Крім того, посадовець назвав страшну загальну цифру миколаївців, загиблих та поранених унаслідок російської агресії.

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Збитки та жертви у Миколаєві унаслідок російських обстрілів

Олександр Сєнкевич підкреслив, що у ніч проти 7 серпня російські терористи атакували Миколаїв тричі – близько 4 години ночі, о 5:00 та о пів на сьому ранку. За попередньою інформацією, окупанти поцілили у промислові підприємства на околицях міста.

Загалом же російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 мільйонів гривень – від 24 лютого унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено понад 500 багатоповерхівок, з яких 30% потерпали від вогню неодноразово й мають повторні руйнування.

Крім того, пошкоджень зазнали близько 700 приватних будинків, 70 з них – взагалі не підлягають відновленню. Разом з тим, окрім житла, у Миколаєві пошкоджено 209 об'єктів різного спрямування, зокрема:

49 закладів освіти;

44 об'єкти комунальної власності;

20 закладів культури;

17 закладів охорони здоров'я;

15 спортивних об'єктів;

4 заклади соціального захисту;

60 інших об'єктів, зокрема заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо.

Від початку повномасштабної війни унаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули, серед них – одна дитина. 619 отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема 8 дітей,

– підсумував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що лише унаслідок удару російських окупантів по Корабельному району Миколаєва 5 серпня загинув один чоловік 1980-го року народження. Поранення отримала щонайменше 21 людина.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, обстріли населених пунктів області останніми днями значно посилились. У громадах на адмінмежі з Херсонською областю інтенсивний вогонь взагалі не вщухає.

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