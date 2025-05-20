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24 Канал Новини України Вже було два кейси, – у ВМС розповіли про головні загрози для Півдня, зокрема Одещини
20 травня, 19:11
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Вже було два кейси, – у ВМС розповіли про головні загрози для Півдня, зокрема Одещини

Софія Рожик
Основні тези
  • Південь України, зокрема Одещина, перебуває під загрозою російських ракетних обстрілів, зокрема через присутність авіації і ракетних комплексів у Криму.
  • Два випадки обстрілів навесні завдали шкоди портовій інфраструктурі, внаслідок одного обстрілу загинули 4 цивільних моряки, іноземні громадяни.

Південь України перебуває під загрозою російських ракетних обстрілів. У Військово-морських силах розповіли про головні небезпеки для південних областей, зокрема Одещини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ВМС Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону

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Які існують загрози для південних областей

За словами Дмитра Плетенчука, наразі основною проблемою залишається присутність авіації і наявність оперативно-тактичних ракетних комплексів на території тимчасово окупованого Криму. 

Цієї весни вже маємо 2 кейси застосування подібних систем для обстрілів півдня Одещини. Минулий обійшов чудом без жертв, але теж був нанесений по портовій цивільній інфраструктурі. Під час попереднього обстрілу було 4 загиблих – цивільних моряків, іноземних громадян,
– розповів речник Військово-морських сил.

До слова, Одещина також страждає від атак "Шахедами". Наприклад, останній серйозний обстріл був у ніч на 16 травня. 

Тоді росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та легкові автівки. Травми отримали троє людей.