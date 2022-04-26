Обстріли потяга, житлових будинків і численні пожежі, – ОВА про ситуацію на Запоріжжі

Одним з напрямків наступу російських окупантів є Запоріжжя. Ворог атакує міста та села у Запорізькій області та влаштовує обстріли на території регіону.

Лише за одну добу – 25 квітня – рятувальники локалізували 7 пожеж у Запорізькому районі, а піротехнічні розрахунки залучалися для відпрацювань у Запорізькому та Пологівському районах.

Важливо Дві російські крилаті ракети пролетіли поряд із Запорізькою АЕС

Наслідки обстрілів зі сторони російських окупантів:

У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет.

Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові.

У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції.

У місті Молочанськ на залізничній станції через військові дії росіян вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон.

Не всі російські ракети вибухають. Тож частину з них доводиться знешкоджувати саперам. Залишки ракетних снарядів "Ураган" було знищено в районі села Комишуваха. Залишки "Урагану" та 52-міліметровий артилерійський снаряд група розмінування ДСНС знешкодила й у Таврійському.

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