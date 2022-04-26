Обстріли потяга, житлових будинків і численні пожежі, – ОВА про ситуацію на Запоріжжі

26 квітня 2022 , 09:54
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Джерело:

Запорізька ОВА

Одним з напрямків наступу російських окупантів є Запоріжжя. Ворог атакує міста та села у Запорізькій області та влаштовує обстріли на території регіону.

Лише за одну добу – 25 квітня – рятувальники локалізували 7 пожеж у Запорізькому районі, а піротехнічні розрахунки залучалися для відпрацювань у Запорізькому та Пологівському районах.

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Наслідки обстрілів зі сторони російських окупантів:

  • У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет.
  • Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові.
  • У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції.
  • У місті Молочанськ на залізничній станції через військові дії росіян вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон.

Не всі російські ракети вибухають. Тож частину з них доводиться знешкоджувати саперам. Залишки ракетних снарядів "Ураган"  було знищено в районі села Комишуваха. Залишки "Урагану" та 52-міліметровий артилерійський снаряд група розмінування ДСНС знешкодила й у Таврійському.  

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Автор: Ігор Саджениця