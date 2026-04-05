На Сумщині 35 поранених, серед них половина – діти: які наслідки обстрілів області
- Сумська область була під прицілом росіян, постраждали десятки людей.
- Поліція відкрила кримінальні справи за воєнні злочини, фіксуючи наслідки атак у різних громадах області.
Протягом доби ворожа армія атакувала населені пункти в Сумському, Шосткинському, Охтирському й Конотопському районах Сумщини. Під російським вогнем опинилися громади по всій території області.
Наслідки ударів фіксують у Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальні справи за скоєні окупантами воєнні злочини.
Що відомо про обстріли Сумщини?
Найбільше людей постраждало в Сумській громаді. Йдеться про 30 травмованих, зокрема 18 дітей віком від 2 до 15 років. Також пошкоджені 23 багатоквартирні будинки, 10 машин та об'єкт газової інфраструктури. Наслідки фіксували й у низці інших громад:
- у Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні житлові будинки та лінії електропередач;
- у Глухівській громаді поранення отримали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці. Пошкоджено транспортний засіб;
- у Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль;
- у Конотопській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.
У Чернечинській, Білопільській, Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Середино-Будській, Грунівській, Березівській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи й вибухотехніки. Поліціянти фіксують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів росіян.
Нагадаємо, що 30 березня російські авіабомби влучили у житловий сектор Глухова в Сумській області, внаслідок чого постраждали 11 людей, зокрема дитина.
Де ще били окупанти впродовж доби?
Вночі ворожі дрони атакували Одесу, пошкодивши будинки та поранивши трьох людей. Внаслідок удару пошкоджено близько 250 вікон, 25 балконів і тимчасово припинено газопостачання.
У Полтавському районі впав ворожий БпЛА на відкритій території, пошкодивши скління та покрівлю одного підприємства, але без постраждалих. Мер Ігор Терехов повідомив про удар дрона по Київському району Харкова.
Напередодні Росія атакувала Нікополь FPV-дронами: загинуло п'ятеро людей, серед 27 поранених – 14-річна дівчинка у тяжкому стані.