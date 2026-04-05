На Сумщині 35 поранених, серед них половина – діти: які наслідки обстрілів області

Протягом доби ворожа армія атакувала населені пункти в Сумському, Шосткинському, Охтирському й Конотопському районах Сумщини. Під російським вогнем опинилися громади по всій території області.

Наслідки ударів фіксують у Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальні справи за скоєні окупантами воєнні злочини.

Що відомо про обстріли Сумщини?

Найбільше людей постраждало в Сумській громаді. Йдеться про 30 травмованих, зокрема 18 дітей віком від 2 до 15 років. Також пошкоджені 23 багатоквартирні будинки, 10 машин та об'єкт газової інфраструктури. Наслідки фіксували й у низці інших громад:

у Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні житлові будинки та лінії електропередач;

у Глухівській громаді поранення отримали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці. Пошкоджено транспортний засіб;

у Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль;

у Конотопській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.

Наслідки атаки по Сумській області: дивіться фото поліції

У Чернечинській, Білопільській, Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Середино-Будській, Грунівській, Березівській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи й вибухотехніки. Поліціянти фіксують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, що 30 березня російські авіабомби влучили у житловий сектор Глухова в Сумській області, внаслідок чого постраждали 11 людей, зокрема дитина.

