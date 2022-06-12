Обстріли Тернопільщини і удар по полігону рятувальників на Луганщині: як минула доба

Ввечері 11 червня ворог завдав ракетного удару по Тернопільській області. А на Луганщині противник накриває постійним артилерійським вогнем населені пункти вздовж лінії зіткнення.

Про ситуацію в різних регіонах України розповіли в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації. У низці областей ніч пройшла спокійно, проте у деяких регіонах ворог не давав спокою своїми обстрілами.

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Ворог поцілив ракетами по Чортківській громаді

В Тернопільській області російські військові завдали ракетного удару по території Чортківської громади. Місцева влада повідомила, що жертв немає, проте є поранені. Людей доправили до лікарні і надають їм медичну допомогу.

Згодом у Тернопільській ОВА розповіли, що постраждалих 22 осіб, серед них діти. Постраждали мешканці будинків, які були розташовані біля місця удару.

Обстріли Харківської області

За ніч окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова, на щастя, постраждалих немає. Під ворожий вогонь потрапили Безруки, Харківського району, через це спалахнув будинок. Вже під ранок обстрілювали і Золочівську громаду, також загорілось помешкання.

Луганщина – під постійним вогнем

Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє осіб загинули у Чугуївському та Богодухівського районах.

Ворог проводить постійні штурмові дії Сєвєродонецька та прилеглих селищ. 11 червня росіяни поцілили по транспортному цеху заводу "Азот", через це спалахнула пожежа. Також під удар потрапив і "Сєвєродонецький Склопластик". Противник обстріляв і полігон рятувальників, розташований за містом. Під ворожий вогонь потрапили і Павлоград та Синецький.

Аж по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, ще два – в Миколаївці. У Лисичанську окупанти зруйнували 4 будинки, а також торговельний центр та магазин. Одна людина загинула, двоє поранених.

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На Донеччині росіяни нищать критичну інфраструктуру

В Донецькій області росіяни обстрілюють не лише позиції українських військових, а й прифронтові населені пункти. За добу в області загинули 2 цивільних і 10 отримали поранення.

У районі Торецька вороги пошкодили електромережі, вся північ області залишилась без світла. Частково відновити електропостачання вдалось лише під ранок.

Яка ситуація на Миколаївщині та Херсонщині

Вночі зафіксували обстріли села Парутине Куцурубської громади. Постраждалих та пошкоджень немає. Тривали обстріли у Березнегуватській та Широківській громадах.

У Херсонській області ситуація – стабільно критична. Окупанти хочуть влаштувати "святкування" дня Росії і зняти "картинку" для пропагандистських ЗМІ. Не виключено, що вони влаштують і провокації.

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Більше деталей про ракетний удар по Тернопільщині:

Обстріл стався близько 22:00 11 червня. В цей час сирени, що попереджали про повітряну небезпеку прозвучали у більшості областей України.

В Тернопільській ОВА зазначили, що руйнувань зазнав військовий об'єкт та кілька житлових будинків. Постраждалих – 22, черед них є діти.

Також ракетами росіяни зачепили газопровід.

СБУ відкрила кримінальне провадження через цей злочин. Проводять слідчо-оперативні дії.

Дивіться у відео: брифінг щодо ракетного удару по Тернопільщині

Відносно спокійно ніч минула в таких областях: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині.