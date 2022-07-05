Окупанти з вертольотів Мі-24 обстріляли школу на Сумщині, завдали авіаудару по Харкову

Російські окупанти продовжують гатити з усього наявного в них озброєння по українських містах та селах, знищуючи все, до чого тільки можуть дістатися.

Не стало виключенням і 4 липня, коли російські загарбники продовжували обстрілювати усі прифронтові українські міста. Це була 131 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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Авіаудари з літаків та вертольотів

Російські окупанти активно використовують бойову авіацію для обстрілу української території. При цьому стріляють як з гелікоптерів, так і літаків.

Російські окупанти завдали авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.



Опорна школа в Есманській громаді після авіаудару / Фото Дмитра Живицького

Також за даними українських військових, авіаційний удар був завданий по місту Харкову.

Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки на Краматорському напрямку, а також Соледара, Спірного, Покровського та Шумів на Бахмутському напрямку.

Де ще були ворожі обстріли

Також ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області.

Противник обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка на Харківському напрямку.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка.

Де ворог намагається наступати

На Слов’янському напрямку ворог здійснив спробу штурму в напрямку населеного пункту Долина – українські воїни успішно його відбили. Окупантів відкинуто.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, там має частковий успіх, бойові дії тривають.

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