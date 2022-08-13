Окупанти обстрілюють ЗАЕС із Водяного та готують провокації під українським прапором

російські окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Також вони готують провокації під українським прапором.

Обстріли ЗАЕС із Водяного

Минулої доби на Запорізькій АЕС окупанти намагалися створити "нервову атмосферу" перед засіданням Ради безпеки ООН. Зараз стало відомо, що росіяни обстрілюють ЗАЕС із Водяного. Такі дані опублікувало Головне управління розвідки України.

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Так, за даними ГУР, один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок помпової станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.



Окупанти обстрілюють ЗАЕС із Водяного / Фото з телеграму ГУР

В результаті атаки відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях – це викликало значне задимлення. Погасити пожежі, спричинені обстрілами, дуже складно, адже пожежна частина також під обстрілами.

Провокації під українським прапором

Водночас окупанти створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль нібито "місцевих жителів та персоналу". Загарбники пішли на таке, тому що справжні мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

Також до стели "Енергодар" на в'їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку "Піон". На неї нанесено білою фарбою літера "Z", а на САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.



росіяни готують провокації під українським прапором / Фото з телеграму ГУР

На ЗАЕС найвищий рівень загрози

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що вони готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції. Адже зараз ЗАЕС контролюють російські військові й продовжують обстрілювати станцію.

МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію навколишніх населених пунктів. За словами Монастирського, кожен ядерний об'єкт має чіткий план дій, якщо виникає надзвичайна ситуація.

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