росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

У росії продовжують нахабно звинувачувати Україну в обстрілах Запорізької АЕС, за яким насправді стоять окупанти. Тепер у москві погрожують зупинити роботу електростанції.

Зупинка Запорізької АЕС означатиме знеструмлення Півдня України. Заяву про зупинку роботи АЕС після порції звинувачень у "підготовці Україною провокації" зробили у російському міноборони.

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2 енергоблоки можуть вивести у "холодний резерв"

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських військ ігор кирилов заявив, що якщо "Україна не припинить обстріли", то окупанти можуть вивести 5 і 6 енергоблоки атомної електростанції у "холодний резерв".

Такий крок означатиме зупинку роботи електростанції й, відповідно, знеструмлення Півдня, який електроенергією живить ЗАЕС.

При продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС,

– відзначився цинічною заявою кирилов.

У НАТО відреагували на дії росіян

Під час зустрічі з президентом Сербії Александером Вучичем генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що захоплення росіянами Запорізької АЕС і провокації, які вони там влаштовують, створюють ризик ядерної аварії.

Захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції створює серйозну загрозу безпеці цих об’єктів, підвищує ризик ядерної аварії або інциденту і ставить під загрозу населення України, сусідніх країн й міжнародне співтовариство,

– наголосив Столтенберг.

Окупанти звинувачують Україну в нібито підготовці провокацій

Уранці 18 серпня російське міноборони відзначилося серією абсурдних заяв щодо Запорізької АЕС. Окупанти переконують свою авдиторію, що нібито Україна 19 серпня "готує провокацію".

Свою брехню росія підкріплює тим, що нібито Україна хоче інсценувати ядерну катастрофу на тлі візиту Генсека ООН Антоніу Гутерреша до України.

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що такі заяви окупантів є буквально анонсом чергових російських обстрілів ЗАЕС.

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