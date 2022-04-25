З обстріляного будинку в Мар'їнці врятували людей: серед них літня жінка, яка майже не ходить

Правоохоронці допомагають людям з Мар'їнки, що на Донеччині. Вони евакуйовують мирних жителів з-під обстрілів.

Про це 25 квітня розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Вони опублікували відео з евакуацією.

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Зазначили, що у Мар'їнці містяни перебувають 2 місяці під постійним обстрілом російських вбивць. Люди ховаються у холодних підвалах та отримують гуманітарну допомогу від правоохоронців.

Як врятували бабусю

Серед врятованих поліцейськими є літня жінка, що майже не може ходити. Вона перебувала на четвертому поверсі будинку.

Квартира була над тією, куди влучив снаряд. Постраждалу винесли сходами на спині, а далі, кількасот метрів – в імпровізованих носилках з покривала,

– розповіли у міністерстві.

Зверніть увагу – порятунок жінки: дивіться відео