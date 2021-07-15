Обстріляв таксі, яке везло кохану: на Львівщині суд звільнив чоловіка від покарання – відео

На Львівщині п'яний водій позашляховика обстріляв таксі, яке везло його цивільну дружину. Суддя вирішив звільнити зловмисника від відбування покарання.

Інцидент трапився ще у 2016 році, однак судове засідання відбулось лише у 2021. Чоловіка визнали винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю.

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П'яний чоловік обстріляв таксі

У вироку суду мовиться, що у лютому 2016 року на трасі Київ – Чоп обстріляли автівку 23-річного львівського таксиста.

Він віз 40-річну пасажирку до Миколаєва.

Однак жінка попросила водія зупинитися раніше – у селі Тростянець.

Біля місця висадки стояв позашляховик SsangYong Actyon.

Коли таксист зупинився, з позашляховика вийшов чоловік.

Він почав стріляти у таксі.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Куля пробила лише задній бампер Skoda Octavia.

Таксист відразу ж втік.

Він зателефонував у поліцію, а пасажирку на її прохання висадив за кількасот метрів.

Позашляховик зі стрільцем відразу ж оголосили в розшук.

Пасажиркою виявилась цивільна дружина стрільця

Зловмисник намагався втекти від поліції. Однак з пострілами правоохоронцям таки вдалось його затримати. Під час погоні чоловік погрожував зброєю з вікна та цілився у поліцейських. У салоні позашляховика перебували 2 жителі Стрийського району віком 35 та 37 років, а також 40-річна львів'янка, яка була пасажиркою таксі.

Під час затримання зброї у чоловіка вже не було. Ймовірно, він встиг її викинути, втікаючи. Проте правоохоронці вилучили у зловмисника патрони до пістолета. Чоловік перебував за кермом п'яним, а пасажирка таксі, яку знайшли у салоні позашляховика, виявилась його цивільною дружиною.

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Дивіться відео, як поліція затримала чоловіка:

Суд звільнив зловмисника від покарання

Під час розслідування чоловік розкаявся. Він уклав угоду з прокурором про визнання своєї вини. Справу розглядали понад 5 років. Проте у вироку суду, що відбувся 7 липня 2021 року, не вказали мотиви вчинку зловмисника.

Суддя Миколаївського районного суду Олександр Бачун, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві. Йому призначили 3,5 року у в'язниці. Однак затриманого одразу ж звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.