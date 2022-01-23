ОБСЄ зафіксувала 231 порушення режиму тиші в зоні ООС за добу

Спостерігачі міжнародної місії зафіксували протягом 21 січня щонайменше 75 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще про 156 випадків відзвітували у Луганській області.

До того ж СММ ОБСЄ виявили на окупованій Луганщині ОБСЄ 2 десятки невідведених "Градів".

Важливо Доба на Донбасі: окупанти 4 рази порушили режим тиші, постраждав український герой

Які порушення зафіксували спостерігачі

У звіті мовиться, що у Донецькій області СММ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів, з яких 1 розрив боєприпасу і 13 вибухів невизначеного походження.

Відзначається, що більшість таких випадків виявлено в районах:

неподалік Чермалика (підконтрольний уряду, 77 кілометрів на південь від Донецька),

південно-західніше Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 кілометрів на північний схід від Донецька),

а також на північний схід і північ від Широкіно (підконтрольний уряду, 100 кілометрів на південь від Донецька).

Натомість у Луганській області місія зафіксувала 156 порушень режиму припинення вогню, зокрема 50 вибухів невизначеного походження. Практично всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 кілометрів на захід від Луганська).

Також спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град"), розміщені з порушенням мінських домовленостей в окупованих районах Луганської області. Їх окупанти розмістили поблизу населеного пункту Хрустальний (56 кілометрів на південний захід від Луганська).

Як минула доба на Донбасі

Протягом 22 січня окупанти 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Через дії ворога один український захисник отримав бойове травмування. Наразі герой перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюють як задовільний.

Де було "найгарячіше"