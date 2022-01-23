ОБСЄ зафіксувала 231 порушення режиму тиші в зоні ООС за добу
Джерело:звіт ОБСЄ
Спостерігачі міжнародної місії зафіксували протягом 21 січня щонайменше 75 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Ще про 156 випадків відзвітували у Луганській області.
До того ж СММ ОБСЄ виявили на окупованій Луганщині ОБСЄ 2 десятки невідведених "Градів".
Важливо Доба на Донбасі: окупанти 4 рази порушили режим тиші, постраждав український герой
Які порушення зафіксували спостерігачі
У звіті мовиться, що у Донецькій області СММ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів, з яких 1 розрив боєприпасу і 13 вибухів невизначеного походження.
Відзначається, що більшість таких випадків виявлено в районах:
- неподалік Чермалика (підконтрольний уряду, 77 кілометрів на південь від Донецька),
- південно-західніше Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 кілометрів на північний схід від Донецька),
- а також на північний схід і північ від Широкіно (підконтрольний уряду, 100 кілометрів на південь від Донецька).
Натомість у Луганській області місія зафіксувала 156 порушень режиму припинення вогню, зокрема 50 вибухів невизначеного походження. Практично всі порушення сталися поблизу ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 кілометрів на захід від Луганська).
Також спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град"), розміщені з порушенням мінських домовленостей в окупованих районах Луганської області. Їх окупанти розмістили поблизу населеного пункту Хрустальний (56 кілометрів на південний захід від Луганська).
Як минула доба на Донбасі
Протягом 22 січня окупанти 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Через дії ворога один український захисник отримав бойове травмування. Наразі герой перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюють як задовільний.
Де було "найгарячіше"
- Ворог двічі відкривав вогонь поблизу Травневого та безпосередньо по самому Травневому.
- Поблизу Водяного бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметрів та ручних протитанкових гранатометів.
- Також окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-25.