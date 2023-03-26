Падіння банків у Європі: чи є загроза кризи

Тиждень завершився маленьким обвалом на європейському ринку акцій. Падали банки – падали всі. Начебто вже пережили маленьку американську банківську кризу, врятували декілька регіональних банків, заливши все грошима.

Банкова паніка – бути чи не бути

Потім повалився другий швейцарський банк Credit Suisse. Начебто на минулих вихідних їх врятували і віддали пошматовану тушку сусідам з UBS. Але все одно на ринках знервованість.

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"Врятували" дещо кострубато. Фактично "віджали" банк у приватних акціонерів, а також вирішили не платити по облігаціях AT1. Весь тиждень шукали, хто ж тримав ці облігації. Начебто ніхто з великих гравців, але все одно 16 мільярдів євро комусь "спалили".

У четвер раптом шортселлери атакували "понтовий" фінтех-стартап Block (колишній Square). Вже декілька років всі носяться з цим стартапом, який повинен замінити PayPal в онлайні та стати в один ряд з Visa, Mastercard, Amex. Новий сервіс-провайдер ко-ко-ко...

Все чудово, коли на ринку купа шалених грошей, і тебе всі пхають нагору. А зараз починають придивлятись до показників – вони все ще збиткові. У них купа фроду серед клієнтів. Дещо дивна атака, але курс їм покосило.

У четвер ввечері раптом новина, що страхування ризиків по облігаціях Deutsche Bank зросли у ціні (Credit Default Swaps, CDS). Все почало падати, особливо банківське. Якщо вже "дойчі" поваляться, то куди вже тримати всякі італійсько-іспанські акції банків? Словом, всі так добряче просіли.

"Аналітики" заговорили про можливий bank run – взагалі істерія ні про що, але "аналітики" вони такі. Довелось виходити в ефір канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і казати, що все добре. Ну не дуже переконав. Акції ще дещо попадали і таки стабілізувались під вечір. Точніше біржі закрились на вихідні – це як гонг кінця раунду. Дотягнули таки до вихідних.

Репутація – рятівне коло

Загалом проблем у DB набагато менше ніж у багатьох інших великих банків. Там дуже крутий трейдинговий відділ. Крім того, вони нарешті так-сяк реформували банк.

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Якщо у тебе чудова репутація, то на такі "кризи" навіть ніхто не зверне увагу. Таку кризу і почати не зможуть. Але якщо репутація не дуже, то реагувати можуть на будь-що.

Сподіваюсь, що десь в єврозоні зараз на радощах не завалиться якийсь середній банк. Бо тоді єврочиновники почнуть рятувати рідні банки, а нам треба більше снарядів. Тому хочеться нудного спокою.