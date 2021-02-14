Обвал на шахті стався на Кузбасі в Росії: ЗМІ повідомляють про жертви

На шахті "Ювілейна" в Новокузнецькому міському окрузі на Кузбасі стався обвал гірської породи. У момент інциденту там перебували 98 гірників. ЗМІ повідомляють, що є щонайменше 1 загиблий. Новокузнецьк розташовується у Кемеровській області Росії.

Обвал стався приблизно о 3 ночі проти 14 лютого за місцевим часом. Зараз гірників піднімають на поверхню. Про це повідомили заборонені в Україні прокремлівські інформаційні агенції.

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Докладніше про обвал у шахті на Кузбасі

Гірська порода обвалилася в штреку на гірничодобувному підприємстві.

За останніми даними, на поверхню вже підняли 83 гірника. Попередньо, потерпілих серед них немає.

ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах повідомляє про щонайменше 1 загиблого.

На місці працюють 24 фахівці МНС Росії. Також залучили 5 одиниць техніки.

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Що відомо про шахту "Ювілейна" на Кузбасі? Тут видобувають вугілля цінної марки "Ж". Його використовують для виготовлення коксу, виплавки чавуну та сталі.



Підприємство входить до складу холдингу "Топпром". Керівництво компанії в особі власника та генерального директора є фігурантами розслідуваних кримінальних справ про комерційний підкуп імпортерів і хабарництво.



Дані Тут видобувають вугілля цінної марки "Ж". Його використовують для виготовлення коксу, виплавки чавуну та сталі.Підприємство входить до складу холдингу "Топпром". Керівництво компанії в особі власника та генерального директора є фігурантами розслідуваних кримінальних справ про комерційний підкуп імпортерів і хабарництво.Дані ТАСС

Наприкінці грудня 2020 рокутакож стався обвал, але вже гірничої маси. У цей момент там перебували 2 шахтарів. На жаль, одного з них знайшли мертвим . Іншому вдалося врятуватись і чоловік навіть відмовився від госпіталізації.

Де розташовується шахта "Ювілейна" на Кузбасі / Карта