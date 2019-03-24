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      Обвал у шахті на Львівщині: гірник загинув на півкілометровій глибині

      348 Читать новость на русском
      На Львівщині загинув гірник
      На Львівщині загинув гірник / Ілюстративне фото

      На глибині близько 500 метрів внаслідок обвалу породи загинув 41-річний шахтар з великим стажем та батько двох дітей. Про трагедію стало відомо зранку 24 березня. Інших постраждалих немає.

      Ярослав Лунич, гірник очисного забою шахти "Надія" у селі Сілець Сокальського району Львівської області вийшов на роботу в нічну зміну. Він спустився на глибину 500 метрів, де на нього обвалилася порода. Чоловік загинув на місці. Про трагедію повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області.

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      Зранку 24 березня поліцію інформували, що на одній з шахт Сокальського району загинув гірник. Слідчо-оперативна група виїхала на місце трагедії. Відомо, що на глибині близько 500 метрів обвалилася порода. Причини обвалу наразі невідомі. На жаль, через це загинув Ярослав Лунич. Поліція розслідує деталі.

      Ігор Зінкевич, депутат міськради Львова, на своїй сторінці у Facebook розповів, що обвал трапився близько третьої години ночі. Рятувальники зараз намагаються витягнути тіло загиблого гірника з-під завалу. Загиблий Ярослав Лунич мешкав у Червонограді та мав двоє дітей – 23-річного сина, який працює на тій же шахті, що й батько, та 20-річну доньку.

      "Ярослав – досвідчений гірник, 10 років видобував вугілля. Диспетчер отримав повідомлення про обвал о 2:58 вночі. Ніхто не міг припустити, що таке трапиться, адже шахтарі мають усі необхідні засоби захисту. За вісім років на шахті "Надія" – це перший такий нещасний випадок. Спеціальна комісія вивчить ситуацію та дасть точнішу оцінку про причини трагедії", – так пояснили ситуацію 24 каналу диспетчери шахти "Надія".

       

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      Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Львова Надзвичайні ситуації Аварії на шахтах
      Джерело: 24 Канал
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