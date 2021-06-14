Обвинувальний акт НАБУ Дихне є юридично абсурдним, – адвокат Носов

Звинувачення проти президента МАУ Євгенія Дихне в нанесенні ним шкоди державі – абсурдні, тому що під час його перебування на посаді директора аеропорту "Бориспіль" прибуток цього державного підприємства значно збільшився.

Про це заявив керівник Кримінальної практики юридичної компанії "Міллер", адвокат Олексій Носов, коментуючи сьогоднішнє вручення НАБУ обвинувального акту своєму клієнту Євгенію Дихне та направлення справи до суду.

Ми вважаємо Євгенія Дихне невинуватим… Слідство тривало близько двох років. Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи. У них немає доказів причетності нашого Клієнта до інкримінованого йому правопорушення, тому що самого правопорушення не було, як факту,

– йдеться в його повідомленні на сторінці Facebook компанії.

Нагадаємо, 7 вересня 2020 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили Євгенію Дихне, як колишньому в. о. керівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому та начальнику служби орендних відносин інкримінують збитки у розмірі 16,5 млн грн через підписання так званих попередніх договорів на оренду площ у терміналах аеропорту.

Адвокат наводить аргумент сторони захисту про те, що Євгеній Дихне не тільки не завдав збитків аеропорту "Бориспіль" чи державі, але своїми ефективними діями відвернув їх.

В іншому випадку приміщення б пустували, плата за них не нараховувалася, аеропорт витрачав би гроші на їх утримання,

– вважає Олексій Носов.

Він зауважив, що, коли за часів керівництва Євгенія Дихне термінал D аеропорту "Бориспіль" запрацював у повноцінному режимі, виникла одна масштабна проблема – відсутність інфраструктури. У терміналі не було атрибутів, які є необхідними і комфортними для пасажирів: аптек, кіосків з пресою та сувенірами, кафе, кас авіакомпаній та туристичних фірм, залізничних кас тощо.

Вирішення проблеми було ускладнене оскільки Фонд державного майна невиправдано довго проводив конкурси на здачу майна в оренду – до 2 років. "Бориспіль", на фоні стрімко зростаючого пасажиропотоку та "безвізу", міг ще на 2 роки залишитись без сучасних термінальних сервісів.

Тому Євгеній Дихне, на думку адвоката, задіяв ефективний метод, який, задовго до його приходу на посаду в аеропорт, використовувало підприємство. Мова про попередні договори оренди, які по суті є договорами про наміри орендувати приміщення після проходження конкурсу Фонду держмайна. За умовами цих контрактів орендар сплачував ціну, розраховану за відповідною Методикою Фонду. 70% від цієї орендної плати йшли через Фонд в бюджет України, а 30% залишалися аеропорту. А після проведення відповідного конкурсу орендар зобов'язувався звільнити приміщення, якщо переможе інший претендент.

Олексій Носов наголошує, що "такі договори почали використовувати в "Борисполі" під час ЄВРО-2012, коли очікувався терміновий ввід в експлуатацію новозбудованої інфраструктури аеропорту, наплив величезної кількості іноземців, а Фонд державного майна і тоді проводив конкурси оренди по два роки. Жоден з цих договорів ніколи не був визнаний недійсним в суді. За приблизно десять років в аеропорту "Бориспіль" було укладено більше сотні договорів попередньої оренди. Але тільки два випадкових попередніх договори є суттю злочину, який НАБУ інкримінує нашому Клієнту".

Євгеній Дихне очолив міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2014 році. Згідно з фінансовою звітністю за міжнародними стандартами, вже у 2015 році прибуток держпідприємства склав 540 млн грн, тоді як у 2014 році був зафіксований збиток у 513,3 млн грн, а у 2013 році – збиток у 77,4 млн грн.

Як коментували економічні експерти, претензії до колишнього директора аеропорту "Бориспіль" з боку правоохоронців є наслідком застарілого законодавства, яке регулює відносини оренди.

Раніше в інтерв’ю ЗМІ, Євгеній Дихне назвав це провадження продуктом недосконалості українського законодавства: "Якщо площа не здавалася в оренду, це нуль і навіть мінус. У підприємства є великі витрати на кожен квадратний метр площі, яка не працює, але утримується…".

У 2020 році журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" присвоїв Євгенію Дихне перше місце у номінації "Антикризовий менеджер" за повернення прибутковості аеропорту "Бориспіль" та збереження МАУ у кризовий 2020 рік.