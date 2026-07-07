Об'єкт у Вишневому, де сталися вибухи, не належить ЗСУ, – Генштаб

6 липня Росія вдарила по Вишневому на Київщині, після чого там почалася детонація. На жаль, у місті були загиблі та постраждалі.

Речник Генштабу Дмитро Лиховій прокоментував РБК-Україна цю атаку.

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Що кажуть у Генштабі про Вишневе?

У Генштабі заявили, що атакований об'єкт у Вишневому не належить ЗСУ.

Лиховій також підкреслив, що розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою заборонено.

"Залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів", – цитує його також видання "Інтерфакс-Україна".

Речник Генштабу додав, що Збройні Сили України висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали унаслідок удару Росії.

Нагадаємо, що унаслідок влучань та численних пожеж у Вишневому постраждали 5 вулиць, було пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Наразі відомо про 8 жертв та 29 поранених. Також було оголошено тимчасову евакуацію 600 людей.