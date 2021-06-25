Без маски стало нереально дихати, – очевидець про екстрену посадку літака в "Борисполі"

Літак авіакомпанії SkyUp 24 червня здійснював рейс за маршрутом Київ – Батумі. Але невдовзі його екстрено посадили в "Борисполі".

Цим рейсом летів вінничанин Роман Варшавський. Він розповів, що насправді сталось в авіатранспорті і чому літак посадили.

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За його словами, пасажири сіли в Boeing о 11:00, а вже о 11:20 почався зліт. Перед цим виліт затримали на годину. Злетіли бадьоро, але відчуття, як розповів чоловік, були не дуже приємними.

Набрали зросту, пролетіли приблизно 5 – 10 хвилин. Потім відбулась якась незрозуміла для мене поведінка тіла. Водночас смарт-годинник надіслав мені повідомлення, яке я ніколи не бачив від нього, щось типу "ви піднялися, терміново перевірте рівень кисню в крові",

– поділився Варшавський.

Оскільки його годинник мав функцію пульсометра, пасажир виміряв – 80 – 83% рівень кисню. Чоловік припустив, що така реакція організму – це наслідки вакцинації від COVID-19, яку він зробив напередодні.

В літаку стало спекотно, з'явився запах горіння

Але вже через деякий час стюардеса повідомила, що необхідно пристебнутися. Потім різко випали маски – це був сюрприз не лиже для пасажирів, а і для стюардів. Чоловік подумав, що це помилково. Аж поки не почув крик: "Одягайте маску, терміново".

Не всі одразу розібрались, як одягнути маску. Траєкторія літака почала різко змінюватися. В літаку одразу стало спекотно, з'явився невеликий запах горіння. Без маски почало дихати нереально,

– зазначив пасажир.

Через декілька хвилин, як розповів вінничанин, з'явились стюарди з кисневими балонами та аптечкою, аби допомогти, кому було необхідно, коли траєкторія літака стабілізувалася.

Тоді всім пасажирам сказали, що літак повертається назад у Бориспіль. Приблизно 30 – 40 хвилин вони летіли на низькій висоті, перебуваючи в масках. "Приземлилися нормально. Швидка допомога, чекаємо на пожежу. Все, як має бути", – відзначив Варшавський.

Він наголосив, що претензій ні до кого немає, зокрема стюарди добре працювали. "Як компенсацію SkyUp запропонувала безплатний корм на підміну літаку. Правда, годувати їм прийдеться рази в 2 – 3 менше пасажирів, ніж летіло. Більша частина людей відмовилася продовжувати рейс", – розповів чоловік.

Варшавський додав: "Чомусь ця аварійна посадка відбувається за зведеннями аеропорту як затримка (нібито ми не вилітали і поверталися, а затримали рейс до 16.00). І не знаю, навіщо стюарди одразу під час посадки різко почали ховати кисневі маски в ящики".

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