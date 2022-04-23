Очевидно, що ця війна вже не йтиме за кремлівським планом, – Єрмак

Російський бліцкриг проти України зазнав краху. Героїчна боротьба ЗСУ та звичайних українців зірвали усі плани Кремля.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що таке рішуче протистояння українців є безумовним успіхом нашої держави. Замість швидкої переможної кампанії ворог отримав натомість гідну відсіч.

Головне Успіхи ЗСУ на Харківщині, мінус 21 600 окупантів: основне за 59 день війни

Війна уже не йтиме за планом Кремля

Андрій Єрмак розповів, що на українців чекає ще одне загострення на фронті – росіяни ще неодноразово намагатимуться просунутись углиб України.

Однак злам відбувся, і тепер цілком очевидно, що ця війна вже не йтиме за кремлівським планом. Завзяття та запекла рішучість у протистоянні безжальному ворогу стали вагомим аргументом для світової спільноти – Україна варта того, щоб за неї боротись. Ми не одні у цій війні,

– наголосив Єрмак.

Очільник Офісу Президента підкреслив, що ще лічені тижні тому "струмок" допомоги, зокрема військово-технічної, гуманітарної та фінансової, нині перетворюється на дедалі потужніший "потік". Українські військові отримують ефективну зброю, а її кількість та види постійно розширюються. Питання ленд-лізу нині з абстрактно-теоретичної переходить у практичну площину.

Разом з тим, спільними зусиллями українського та західних урядів, міжнародних організацій, банківська система України змогла витримати шок війни та стабільно функціонувати. Тим часом на вільних від окупантів територіях нашої держави працюють комунальники, а ситуацію з продовольством, за словами Єрмака, з огляду на обставини можна вважати щонайменше прийнятною.

Не пропустіть – втрати ворога станом на 23 квітня: дивіться відео