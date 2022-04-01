Очевидці помітили велику колону техніки біля Мінська із системами С-300: вона в напрямку України

Колона, де було близько 50 одиницями різної військової техніки, перебувала на трасі у напрямку кордону з Україною. Вдалося зафіксувати щонайменше 4 системи ЗРК С-300.

Відео зняли о 20:00 за мінським часом. Як уточнив журналіст Антон Мотолько, який отримав ролик від очевидців, дві колони техніки Збройних сил Білорусі з’єдналися в одну. Вони перебували на трасі з Мінська до Слуцька, що у напрямку кордону з Україною.

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В колоні щонайменше чотири системи С-300

Автор припускає, що колона не просто так простоює на дорозі. Вони будуть переміщатися вночі, щоб якнайменше очевидців зафіксували, куди передислоковують техніку.

Додамо, С-300 – зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії, які здатні збивати літаки та ракети. Їх виготовляли ще в СРСР. Саме таку зброю Україна очікує від членів НАТО, зокрема, від Словаччини.

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