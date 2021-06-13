Ми зрозуміли, що місто вільне, – очевидці згадали день визволення Маріуполя

Стратегічний порт і одне з великих міст Донеччини – Маріуполь – намагалися взяти під свій контроль російські бойовики у 2014 році. У квітні незаконним збройним формуванням вдалося захопити будівлі міськради, міліції та СБУ.

Окупація тривала півтора місяця. Операція зі звільнення міста почалась на світанку 13 червня 2014 року.

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Мешканець Маріуполя Кирило Долімбаєв – відомий у місті активіст. Він учасник тутешнього євромайдану, який розташовувався буквально в нього під вікнами. Чоловік був свідком захоплення бойовиками міськради та відділення міліції.

Він бачив, як військова техніка Збройних сил України проривала барикади прихильників так званої руської весни. Відтоді 13 червня – для нього справжнє свято

Я вийшов на балкон і побачив, що приїжджали кілька автівок. З буса вибігли якійсь люди, я побачив шеврони з жовто-блакитним прапором і зрозумів, що це наші військові,

– згадав волонтер.

Тоді у визвольній операції взяли участь підрозділи української армії, а також спецбатальйони "Азов" та "Дніпро", підрозділи Національної гвардії. Серед завдань українських сил була – ліквідація ключових опорних пунктів противника.

Знищили техніку противника та відновили контроль

Бої в Маріуполі тривали кілька годин. Під час штурму українські військові знищили техніку противника та відновили контроль над усіма захопленими будівлями.

Антон Требухов тоді був волонтером, зокрема допомагав батальйону "Азов". А згодом поповнив його лави. Він також згадав цей день.

"13 червня перебував на робочому місці, не розуміючи, що в місті відбувається. Коли вже дивились новинну стрічку, то зрозуміли, що місто вільне, – ветеран полку "Азов" Антон Требухов.

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Завдяки героїзму українських визволителів – Маріуполь знову став вільним українським містом.

"Зараз би в Маріуполі була б така ж діра, як і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Не було б економічного розвитку, свободи слова, думки й тому подібне. Коли місто звільнили – було дуже гарне відчуття. Був спокій", – додав волонтер Долімбаєв.

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