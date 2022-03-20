Очі та вуха нашої держави, – Зеленський нагородив розвідників
20 березня 2022 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Президент України Володимир Зеленський нагородив розвідників. Глава держави відзначив їхню професійність.
Президент відзначив, що розвідка є очима та вухами нашої держави. Хоча, як він помітив, іноді це може бути не відчутно для звичайних громадян.
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Працівники ГУР Міноборони – очі та вуха нашої держави. Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України,
– сказав Зеленський.
Він також подякував працівникам ГУР за їхню роботу.
Президент нагородив розвідників / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Президент нагородив працівників розвідки / Фото з телеграму Володимира Зеленського
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