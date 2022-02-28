Миколаїв готується давати відсіч російським загарбникам. Втім, 28 лютого станом на 3:00 окупанти, на щастя, так і не підійшли до міста.

Про це у своєму телеграмі повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА. Опівночі він написав, що Миколаїв "чекає" непроханих гостей з боку Херсона.

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Які сигнали використовують росіяни

Чиновник пояснив, що окупанти мають систему подачі сигналів. Біла ракета — готуються до виходу, 2 білі ракети — старт, жовта — перепони, червона — стоп, розворот, додому. "30 хвилин тому була біла, нещодавно – друга. Вони виїхали до нас з боку Херсона", – зазначив він увідеозверненні.

Ворог не підійшов до Миколаєва

Згодом Кім уточнив, що станом на 2:17 інформація про пересування російських військових у Миколаєві – відсутня. Нічого не змінилося й до 3:00. Голова ОДА підкреслив, що очікування – це гірше, ніж сам бій. Далі він спробував проаналізувати дії російських окупантів.

Або вони дуже хитрі – сказали, що вирушили і лягли спати, а ми на них чекаємо. Ну і другий варіант – що вони просто розвернулися у другий бік, що гірше,

– пояснив Кім.

"Ми зараз змінимо патрулі, хто не спить, і я піду посплю. Але гадаю, що з такими атаками ми від завтра готуватимемо певні міри, щоб виїжджати та будити їх, якщо вони раптом сплять. Тому що це не чесно, коли ми на них чекаємо, а вони сплять. Ми це виправимо", – запевнив чиновник.

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