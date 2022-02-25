Очільник Київської ОДА розповів про ситуацію в області

Росія продовжує наступати на нас, але ми даємо відсіч. Зараз важка ситуація біля Києва і очільник ОДА розповів трохи деталей.

Очільник Київщини Олексій Кулеба розповів, де б'є ворог. На жаль,є жертви серед людей, передає 24 канал.

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Прилетіло до сусіднього села Гаврилове, 3 – 4 жертви серед мирного населення. До Ворзеля долетіли уламки, у дитячому будинку нікого немає, звідти кілька днів тому всіх евакуювали,

– заявив він.

Голова ОДА каже, що ще уточнюють додаткові деталі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!