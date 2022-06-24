Очільниця Чугуєва закликала сім'ї з дітьми евакуюватися

Обстріли Чугуєва на Харківщині не припиняються, а лише посилюються. Тому мер міста закликала людей з дітьми тимчасово виїхати.

Галина Мінаєва каже, що таких інтенсивних обстрілів у Чугуєві не було з початку війни. Люди вже психологічно не витримують. Про це вона розповіла 23 червня.

Зверніть увагу Головні центри ударів з Білорусі й агонія ворога на Півдні: основне за 121 день війни

Мерка закликала людей евакуюватися

За словами Мінаєвої, рішення про евакуацію сьогодні кожен повинен ухвалювати сам. Проте, якщо в когось є можливість переїхати в безпечне місце, краще це зробити. Особливо це стосується сімей з дітьми.

Аби зберегти життя та здоров'я наших дітей… Тому я наполегливо прошу, в кого є можливість перечекати ці жахливі дні в іншому місці, зробіть це,

– наголосила очільниця міста.

Обстріли Чугуєва не припиняються

Російські окупанти знову обстріляли Чугуїв на Харківщині 23 червня із самого ранку. Внаслідок ворожої атаки поранення зазнали шестеро людей, двоє з них – діти 9 та 6 років.

На жаль, сьогодні ранок почався не з кави, а з обстрілів нашого міста. Поранено двоє діточок, поранення не серйозні, але постраждалі діти,

– каже Мінаєва.

Також мерка міста розповідає, що загарбники обстрілюють Чугуїв посилено останні три дні. "Прилітає" в різні райони міста. Постійно є поранені та загиблі. Люди, які повернулися до міста нещодавно або не виїжджали взагалі, зараз його залишають.

За весь час війни в Чугуївській громаді загинуло 27 людей, з них двоє – діти.

Ситуація на Харківському напрямку: Генштаб

Станом на ранок 24 червня ситуація на Харківщині складна, але контрольована. За даними Генштабу, ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Окрім того, російські загарбники завдавали артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

Вас може зацікавити – Володимир Зеленський звернувся з подякою до учасників саміту ЄС за надання Україні статусу кандидата: дивіться відео