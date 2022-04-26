Очільниця МВФ Георгієва має родину в Україні, тому знає правду про злочини росіян, – Шмигаль

МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок, через які партнери надаватимуть підтримку Україні. Глава українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва знає про злочини військових Росії.

Родичі Крісталіни Георгієвої живуть в Україні, отож вона добре ознайомлена з тим, що роблять росіяни на українській території. Про це Шмигаль розповів в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал.

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У Георгієвої родичі живуть в Україні, – Шмигаль

Сама директорка МВФ Крісталіна Георгієва глибоко розуміє ситуацію в Україні. Вона має тут родину, з якою комунікує і через яку вона має всю інформацію, що відбувається: які жахи і звірства чинять російські військові,

– пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що Україна потребує 5 мільярдів доларів щомісячно аби функціонувала економіка. Передусім мовиться про виконання соціальних та гуманітарних зобов'язань перед українцями.

Київ постійно співпрацює з МВФ та Світовим банком

Ця сума є ретельно обґрунтованою. Київ перебуває на зв'язку зі своїми партнерами – Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

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