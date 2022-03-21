"Очима війни": у Ризі запустили показовий проєкт про агресію Росії в Україні

Окупанти розв'язали цинічну війну проти України. На вулицях Риги показали наслідки "русского мира".

Мультимедійний проєкт запустили в різних района міста. Так громадяни Латвії можуть побачити, що насправді відбувається в нашій державі.

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Що відомо про проєкт

Фотопроєкт "Очима війни" запустили посольство України в Латвії з "Українським торговим домом". Реалізувати ініціативу вдалось за підтримки Міжнародного штабу допомоги українцям та Торгово-промислової палати України.

Також створити проєкт допомогли власник компанії Visual Media Group SIA Рено Грінберг та виконуючий директор D Screens Ґіртс Лагздіньшс.

Реалії війни в Україні на вулицях Риги / Фото з фейсбуку посольства України в Латвії



В різних районах Риги встановили білборди, на яких зображні реалії війни в Україні, яку цинічно розв'язала Росія.

До речі, навпроти посольства Росії в Ризі повісили великий плакат із Володимиром Путіним. Карикатура показує справжнє обличчя глави Кремля.