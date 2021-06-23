Очко, – Дмитро Гордон вразив мережу новим жартом

У Дмитра Гордона вийшло нове інтерв'ю, цього разу з блогеркою з країни-окупанта Мар'яною Ро. Під час нього журналіст вирішив пожартувати та на інформацію про вік дівчини вигукнув "очко".

Гордон у своїх інтерв'ю часто кидає у сторону гостей жарти, які не завжди вдалі. Напередодні він знову відзначився.

Попередній випадок "Барак Обама": Гордон підірвав мережу невдалим жартом на інтерв'ю з Ходорковським – меми

Жарт Гордона про "очко"

Мар'яна Бо емоційно розповідала про те, чому прийняла рішення змінити імідж та обрізала волосся. Вона зазначила, що до цього її підштовхнув вік – дівчині виповнився 21 рік, тому вона вирішила, що потрібно щось змінювати.

"Очко" – вигукнув у той момент Гордон, натякнувши на популярну гру у карти. Дівчина у відповідь видала: "Дупло".

Відео розлетілося мережею. Багато користувачів відзначили, що блогерка не зрозуміла "підколу". Водночас люди закликають "зупинити" Гордона з його жартами.

Гордон пожартував про Барака Обаму

Наприкінці грудня 2020 року Гордон взяв інтерв'ю у російського бізнесмена Михайла Ходорковського.

Під час розмови журналіст вирішив пожартувати щодо умов утримання в'язнів у виправній колонії, де свого часу перебував його співрозмовник.

Ходорковський порівняв колонію з бараком, а Гордон уточнив: "Обама?". На що бізнесмен відповів: "Ну типа".

Гордон знову відзначився жартом: відео з інтерв'ю Гордона