Одеса була під масованою атакою "Шахедів": у місті лунали вибухи, падали уламки збитих дронів

Російські військові у Новорічну ніч масовано атакували Одесу "Шахедами". 1 січня у місті пролунали вибухи. Мешканців закликають не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 23:12 31 грудня. Тоді стало відомо, що з Чорного моря на регіон летять "Шахеди". Пізніше надійшли повідомлення про вибухи та роботу ППО по повітряних цілях ворога.

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Росіяни атакують Одесу "Шахедами"

Місцеві ЗМІ о 23:41 написали, що Одеську область атакували "Шахеди". І що працює ППО. Її роботу чути як в обласному центрі, так і в регіоні. Оборонці неба працюють над знищенням баражуючих боєприпасів, запущених ворогом.

Жителі Одеського району, будь ласка, не виходьте з безпечних місць! Загроза лишається!

– закликав глава ОВА Олег Кіпер о 00:50.

Кореспонденти Суспільного о 01:04 та 01:08 повідомили про вибухи в Одесі. Водночас вони не уточняли, чи це робота ППО по ударних БпЛА, чи приліт дронів-камікадзе.

Звернімо увагу на те, що місцеві ЗМІ, за попередньою інформацією, повідомляють також про прильоти та пожежі, які спалахнули. Водночас офіційної інформації щодо цього ще немає, відтак, очікуємо, що скаже влада Одещини.

Місцеві мешканці вже встигли викласти в мережу, що ми не схвалюємо, відео з пожежею у багатоповерхівці. Пам'ятайте про інформаційну тишу та не ризикуйте власними життями, намагаючись зняти наслідки ворожої атаки.

Це важливо! Залишайтеся в укриттях під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, що загрожують здоров'ю та життю не лише "Шахеди", а й їхні збиті уламки. Тож, перебувайте у безпечних місцях до відбою.

Повітряні сили попереджають про "Шахеди"

Повітряні сили написали: "Чергова атака "Шахедів" з Чорного моря на Одещину! Напрямок – Одеса, Затока, Чорноморськ!"У Повітряних силах попередили, що кілька груп "Шахедів" зі сходу та заходу летять на Дніпро. А ще кілька груп з Миколаївщини курсують на Одесу.Повітряні сили звернулися до українців: "Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях!"Повітряні сили сповістили: "Увага! "Шахеди" з Чорного моря у напрямку Одещини!"