Марш рівності в Одесі 30 серпня завершився бійкою між захисниками традиційних цінностей та представниками ЛГБТ-спільноти. Чотирьох активістів затримано, а поліцейського забрала швидка.

Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" на Приморському бульварі перервала поява активістів організації "Традиція і порядок". Про це повідомляє "Думская".

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Представники "Традиції і порядку" заявили, що прийшли висловити свою позицію нібито без провокацій. Однак, як зазначають місцеві ЗМІ, розпочали вони з лайки та образ у бік учасників прайду, а згодом спровокували бійку. Правоохоронці втрутилися у конфлікт. Під час сутички хтось застосував сльозогінний газ.



Поліцейські намагалися зупинити бійку / Фото Думская

Чотирьох активістів затримали

Чотирьох активістів з "Традиції і порядку" затримали. Під час конфлікту постраждав поліцейський. Його з травмою голови відвезли до лікарні.

Конфлікт на марші рівності в Одесі, дивіться відео:

Танцювальна акція-перформанс в Одесі

Напередодні "Одеса-Прайд 2020" у місті відбулася танцювальна акція-перформанс від активістів ЛГБТ. Захід відвідало близько сотні глядачів. Порядок забезпечували патрульна поліція та поліція діалогу.

Незважаючи на те, що за акцією стежила група негативно налаштованих осіб, які заявили, що "хлопці підтягнуться", обійшлося без конфліктів.

Поліція діалогу – це підрозділи правоохоронців, які мають зупиняти агресивних громадян не силою, а шляхом комунікації. Працюють в Україні з осені 2017 року.