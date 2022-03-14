Одеса – його дім, і він зі зброєю її захищатиме, – у ЗСУ розповіли історію добровольця

В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Збройні Сили України вирішили розповісти історію одесита, що захищає свій дім.

Захисника звати Олег й він одесит в четвертому поколінні. Чоловік знає все про рідне місто.

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"Він вам без жодної мапи та історичної довідки розкаже, де яка пам'ятка стоїть, де смажать найсмачніші бички та як найкоротшим шляхом дійти до моря", – розповіли у Генштабі.



Доброволець Олег з Одеси / Фото Генштабу ЗСУ

Вбиватиме ворога

Олег називає справою свого життя іпотерапію – реабілітацію дітей зі спеціально навченим конем. Військовий може годинами розповідати, як малеча займається з кіньми, робить вправи й одужує.

Чоловік почав захищати Україну з 24 лютого, коли Росія випустила перші залпи. Наразі Олег став до лав 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Одеса його дім, його пращурів чотирьох поколінь та його нащадків. І він зі зброєю в руках вбиватиме та нищитиме ворога, який на це зазіхнув,

– сказали у ЗСУ.



Чоловік став до лав війська 24 лютого / Фото Генштабу ЗСУ



До війни Олег реабілітував дітей / Фото Генштабу ЗСУ

