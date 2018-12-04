Одеса перетворилася на кримінальну столицю, – Аваков

Для стабілізації ситуації в Одесі в місто будуть направлені додаткові підрозділи Нацгвардії та фахівці Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради правоохоронців в Одесі.

"Чому Одеса перетворилася за останні місяці на столицю кримінального світу України? Чи заслуговує Одеса цього? Чи так це? Чому вийшло так, що професійні рейдери-активісти стали атрибутом ділового та політичного життя Одеси? Це головне питання, яке випливає з того, що ми бачимо на вулицях... Монополія на силу належить лише державі, жоден хлопець з битою чи самозваний активіст не може визначати міру правосуддя", – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Він також анонсував низку перевірок у місті: "Буде перевірка економічного сектору із залученням спеціалістів з інших областей, щоб спробувати відсторонитися від потенційних ризиків намагання домовитися з правоохоронцями. На вулицях будуть додатково задіяні патрулі Нацгвардії".

Аваков про ситуацію в Одесі: дивіться відео

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що головною причиною активізації криміналітету на вулицях є корумповані схеми у бізнесі і запропонував підсилити присутність правоохоронців.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, вулиці Одеси патрулюють 600-800 осіб особового складу, також працює система відеоспостереження. В місті встановлено близько 1 тисяч камер зображення з яких в онлайн-режимі передаються до ситуаційних центрів. Князєв також запропонував створити групу для аналізу інформації про вчинення злочинів відносно громадських активістів та контролю за ходом їх розслідування.

Раніше 24 канала повідомляв, що 28 листопада в Одесі невідомі закидали яйцями лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, після чого розпочалися сутички. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував вжити додаткових заходів безпеки в Одеській області.