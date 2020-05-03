Одеса понад 100 років тому: унікальні фото
Докарантинна Одеса – це курортне місто України зі своєю культурою та традиціями. 24 канал пропонує переглянути фото зі скляних фотопластинок-негативів з видами старої Одеси кінця XIX – початку ХХ століть.
Усі фотографії були зняті відомим одеситом – Юрієм Коншин, повідомляє "Думська".
Цікаво Унікальні фото: як змінювався Одеський порт з 1917 року до сьогодні
Свято-Пантелеймонівський чоловічий православний монастир на вулиці Пантелеймонівській. Храм був збудований у 1876 році.
Свято-Пантелеймонівський чоловічий монастир / Фото: Думська
Приморський бульвар – вулиця в історичному центрі Одеси. Забудована лише одна сторона бульвару, друга — це зелений схил до порту.
Цей бульвар з 1827 року до 1944 року змінював свою назву 7 разів.
Приморський бульвар / Фото: Думська
Подвір'я Свято-Пантелеймонівського храму / Фото: Думська
Церква Святого Миколи Чудотворця була закладена в 1993 році. Церква покровителя всіх мореплавців стоїт в Одеському порту.
Церква Святого Миколи в Одеському порту / Фото: Думська
Пам'ятник засновникам Одеси – споруджений у 1900 році. Цей пам'ятник Катерині ІІ та її сподвижникам –Йосипу де Рібасу, Францу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову.
Пам'ятник засновникам міста / Фото: Думська