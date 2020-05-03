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      Одеса понад 100 років тому: унікальні фото

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      Одеський оперний театр
      Одеський оперний театр / od.vgorode.ua

      Докарантинна Одеса – це курортне місто України зі своєю культурою та традиціями. 24 канал пропонує переглянути фото зі скляних фотопластинок-негативів з видами старої Одеси кінця XIX – початку ХХ століть.

      Усі фотографії були зняті відомим одеситом – Юрієм Коншин, повідомляє "Думська".

      Цікаво Унікальні фото: як змінювався Одеський порт з 1917 року до сьогодні

      Свято-Пантелеймонівський чоловічий православний монастир на вулиці Пантелеймонівській. Храм був збудований у 1876 році. 


      Свято-Пантелеймонівський чоловічий монастир ​/ Фото: Думська

      Приморський бульвар – вулиця в історичному центрі Одеси. Забудована лише одна сторона бульвару, друга — це зелений схил до порту. 

      Цей бульвар з 1827 року до 1944 року змінював свою назву 7 разів. 


      Приморський бульвар / Фото: Думська


      Подвір'я Свято-Пантелеймонівського храму ​/ Фото: Думська

      Церква Святого Миколи Чудотворця була закладена в 1993 році. Церква покровителя всіх мореплавців стоїт в Одеському порту.


      Церква Святого Миколи в Одеському порту / Фото: Думська

      Пам'ятник засновникам Одеси – споруджений у 1900 році. Цей пам'ятник Катерині ІІ та її сподвижникам –Йосипу де Рібасу, Францу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову.


      Пам'ятник засновникам міста / Фото: Думська

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Одеси Історія
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