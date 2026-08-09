Одещина пережила масований удар: як відпрацювала ППО

У ніч проти 9 серпня Росія здійснила масований удар по Одещині. Більшість ракет ворог спрямовував по балістичній траєкторії, а серед безпілотників були реактивні дрони та баражуючі боєприпаси.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Росія застосувала проти Одещини 11 ракет різних типів. Більшість із них заходили на цілі по балістичній траєкторії, що суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони та скорочує час на реагування.

Крім ракет, російські війська використали до 100 безпілотників різних типів. Серед них зафіксували реактивні дрони, а також баражувальні боєприпаси типу "Бандероль".

Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 72% ворожих БпЛА. Також захисники неба збили п'ять із шести "Бандеролей" та одну ракету.

Окрім цього, внаслідок активної протидії ще три російські ракети не досягли своїх цілей. Їх можливі місця падіння наразі уточнюються.

Водночас повністю відбити масовану атаку не вдалося.

За даними уточненої інформації, влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на дев'яти локаціях в Одесі та області. Інформація про наслідки цих ударів, масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

На момент оприлюднення уточненої інформації атака на Одещину ще тривала. Російські війська продовжували застосовувати авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Українські сили протиповітряної оборони продовжують бойову роботу.

Мешканців Одещини закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

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Нагадаємо, найбільших руйнувань зазнала саме Одеса. У двох районах міста пошкоджені та частково зруйновані кілька житлових будинків.

Внаслідок ударів також загорілися автомобілі мешканців. Частина машин була знищена або пошкоджена вогнем. Окрім житлової забудови, пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.

Кількість постраждалих становить близько 12 людей. Стан сімох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Більшість людей дістали осколкові поранення.

Російська атака також вплинула на роботу міської інфраструктури. У частині Одеси зникло електропостачання через локальну аварію в мережі. За даними ДТЕК, без світла залишалися окремі споживачі в частині Одеського, Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Через наслідки російського удару в деяких районах Одеси також виникли перебої з подачею води та мобільним зв'язком.