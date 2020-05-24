На Одещині автомобіль з обриву впав у річку, є загиблі: фото
Поблизу села Троїцьке, що під Одесою, автомобіль з'їхав з крутого берега та впав у річку Турунчук. Внаслідок ДТП загинули 2 людей.
Відповідне повідомлення надійшло до рятувальників після опівночі 24 травня, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Коли спеціалісти прибули на місце трагедії, то з'ясували: легковик з'їхав у воду берегу висотою приблизно 3 метри та потонув у річці. Всередині перебували двоє чоловіків-рибалок.
Зранку водолази-рятувальники знайшли автомобіль та тіла загиблих. За допомогою автокрану транспортний засіб підняли на берег.
Автомобіль впав у річку під Одесою / Фото ДСНС
Рятувальники витягують тіла загиблих / Фото ДСНС
Причини події встановлюватимуть правоохоронні органи.
Раніше на Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст. У той час ним рухалася вантажівка, вона застрягла на уламках над водою. На щастя, водій внаслідок інциденту не постраждав.
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