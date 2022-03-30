На Одещині біженка ошукала земляків: здавала квартиру, якої не існує

Люди, які переживають складну ситуацію в країні, поводять себе по-різному. Хтось волонтерить на повну силу, й віддає всього себе, а інші вирішують нажитися на біді.

Одного із таких "волонтерів" викрила кіберполіція на Одещині. Жінка, яка сама втікла від обстрілів, ошукала біженців на псевдооренді.

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Ошукала біженців на псевдооренді

Аферисткою виявилася З1-річна жителька Харківщини. Переживши втечу від обстрілів та отримавши безоплатне житло, вирішила трохи "підзаробити" на земляках.

Вона знаходила в мережі людей, які подавали оголошення про пошук житла у західних регіонах України, й телефонувала з пропозицією щодо оренди квартири у Львові, якої не існує.

Так, від схеми зловмисниці постраждав харків'янин, який рятував свою родину від постійних обстрілів. Чоловік перерахував 17 тисяч гривень на банківську картку як передплату. Як тільки шахрайка отримала гроші – зникла.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Жінці може загрожувати до восьми років ув'язнення.

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