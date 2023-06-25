Не лише покусаний, а ще й отримав вуликом: на Одещині чоловік випустив на поліцейського бджіл

У Березівському районі Одеської області місцевий мешканець вдарив вуликом по голові поліцейського. Далі він витрусив на нього бджіл, які покусали правоохоронця.

У матеріалах справи Березівського районного суду мовиться, що інцидент трапився тоді, коли старший лейтенант поліції з СБУ, нацгвардійцями та прикордонниками проводив оперативно-бойові та антитерористичні заходи. Відпрацювання було на території села Сахарове Березівського району, пише 24 Канал.

Дивіться також Працював також на м'ясокомбінаті: у Харкові санітар у психлікарні вбив пацієнта

Що відбулось на Одещині між поліцейським та мешканцем

Старший лейтенант прийшов додому до місцевого мешканця вранці 7 червня. Він представився та пояснив мету візиту. Також він попросив у жителя Одещини пред'явити будь-який документ, який підтверджує його особу.

У відповідь підозрюваний не виконав вимогу правоохоронця, облаяв його та інших колег "з мотивів своєї неприязні до них" як до правоохоронців. За даними слідчого, він був агресивний. Окрім того, далі підозрюваний:

ударив лейтенанта по голові переносним дерев'яним вуликом, який був підвішений до дерева;

почав трясти цим вуликом, із якого вилетіли бджоли та покусали поліціянта.

У матеріалах справи мовиться, що у правоохоронця внаслідок удару утворився синець лівої тім'яної ділянки. Також його вкусили чотири бджоли.

Ці дії кваліфікували як завдання правоохоронцю легких тілесних ушкоджень. Чоловіку оголосили підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків статті про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то чоловіку загрожує обмеження чи позбавлення волі до 5 років.

Правоохоронці звертались до суду з клопотанням відправити чоловіка під домашній арешт, проте суд його не задовольнив та зобов'язав підозрюваного:

прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою;

не виїжджати за межі Березівського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

Такі зобов'язання на підозрюваного поклали до 8 серпня 2023 року. Саме до цієї дати триватиме досудове розслідування. Вироку в справі ще немає.

У Харкові санітар у психлікарні вбив пацієнта

У обласній клінічній психіатричній лікарні Харкова 45-річний санітар вбив пацієнта. Трагедія трапилась, коли в лікарню доправили чоловіка з важким психічним розладом та агресивною поведінкою. Він чинив фізичний опір працівникам лікарні.

Тоді 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого, щоб знерухомити пацієнта. У поліції розповіли, що після цього санітар почав зі значною силою завдавати пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу. Врешті пацієнт помер. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.