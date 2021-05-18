Як тільки зловмиснику повідомили про підозру, він втік. Тому від 18 травня зловмисник у розшуку.

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Правоохоронці повідомили, що донька у викраденої та підозрюваного спільна.

З моменту викрадення, чоловік перевозив невільниць з одного населеного пункту до іншого.

Чоловік не давав жінці та донці спілкуватися з родичами.

Тому зниклих почали шукати правоохоронці.

Це тривало приблизно тиждень і їх вдалося знайти.

Уже було готове клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Однак чоловік зміг втекти й почав переховуватись.

Йому загрожує 5 років в'язниці.



Чоловік, який викрав дівчину з донькою / Фото Нацполіції

Наразі правоохоронці просять повідомити, якщо хтось знає місце перебування зловмисника. Це можна зробити за номерами (096) 548-76-32 або 102.

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