Як тільки зловмиснику повідомили про підозру, він втік. Тому від 18 травня зловмисник у розшуку.

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Більше про викрадення

  • Правоохоронці повідомили, що донька у викраденої та підозрюваного спільна.
  • З моменту викрадення, чоловік перевозив невільниць з одного населеного пункту до іншого.
  • Чоловік не давав жінці та донці спілкуватися з родичами.
  • Тому зниклих почали шукати правоохоронці.
  • Це тривало приблизно тиждень і їх вдалося знайти.
  • Уже було готове клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
  • Однак чоловік зміг втекти й почав переховуватись.
  • Йому загрожує 5 років в'язниці. 

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Чоловік, який викрав дівчину з донькою / Фото Нацполіції 

Наразі правоохоронці просять повідомити, якщо хтось знає місце перебування зловмисника. Це можна зробити за номерами (096) 548-76-32 або 102.