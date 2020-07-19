Трагедія на Одещині: гідроскутер врізався у відпочивальника
У Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє пресслужба поліції Одещини.
Зверніть увагу У Кирилівці дівчина опинилася під "бананом" та ледь не потонула
Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.
Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.