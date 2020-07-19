У Затоці, що в Одеській області, водний скутер врізався у відпочивальника, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Турист з Дніпропетровської області загинув у результаті зіткнення з гідроскутером, повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Зверніть увагу У Кирилівці дівчина опинилася під "бананом" та ледь не потонула

Трагедія трапилася 18 липня у курортному селищі Затока, що на Одещині.

Водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. На жаль, життя 42-річного відпочивальника не вдалося врятувати – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні Білгород-Дністровського.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.

Важливо! З початку липня в Україні потонула 131 людина.