На Одещині морпіхи "відбили" захоплений аеродром: фото з тренувань військових

В Одеській області окремий батальйон морської піхоти провів тактичні навчання, які тривали три дні. За легендою, українські військові мали "відбити" захоплений аеродром.

Умовний ворог начебто здійснили марш до одного з морських портів. Роль противника дісталась воїнам розвідувальної роти, а також взводу снайперів.

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Морпіхи викривали об'єкти ворожої інфраструктури

Вони протягом усіх навчань здійснювали потужний спротив. Головне завдання батальйону було забезпечити оборону порту. Головні сили морських піхотинців здійснювали рейди, аби викрити об'єкти ворожої інфраструктури.

Морпіхи в зустрічному бою захопили та "зачистили аеродром". Він перебував під умовним контролем "противника". У батальйоні відзвітували, що навчання пройшли успішно: особовий склад забезпечив висадку повітряного десанту.

Дивіться фото з тренувань морпіхів на Одещині:

Що відомо про заплановані міжнародні військові навчання у 2022 році:

На території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань.

Витрати на тренування становитимуть 106,5 мільйона гривень.

Наступного року Україні відвідають десятки тисяч військових Північноатлантичного альянсу.

Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України ухвалила Верховна Рада.

Дивіться відео про те, як раніше тренувались військові на Житомирщині: