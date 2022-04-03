На Одещині попрощалися з 21-річним воїном Сергієм Шамутом
3 квітня 2022 , 16:27Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
У селі Красноселівка на Одещині попрощалися з 21-річним Сергієм Шамутом. Воїн загинув у боях за Маріуполь, захищаючи нашу державу.
Герой загинув у боях 28 березня. Траурну процесію у селі зустрічали на колінах.
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Траурну процесію у селі зустріли з прапорами. Місцеві мешканці навіть кидали на дорогу квіти.
Похорон Сергія Шамути / Фото Суспільне Одеса
У полеглого воїна залишилися дружина, син та батьки.
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