На Одещині попрощалися з 21-річним воїном Сергієм Шамутом

3 квітня 2022 , 16:27
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Джерело:

Суспільне Одеса

У селі Красноселівка на Одещині попрощалися з 21-річним Сергієм Шамутом. Воїн загинув у боях за Маріуполь, захищаючи нашу державу.

Герой загинув у боях 28 березня. Траурну процесію у селі зустрічали на колінах.

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Траурну процесію у селі зустріли з прапорами. Місцеві мешканці навіть кидали на дорогу квіти.


Похорон Сергія Шамути / Фото Суспільне Одеса

У полеглого воїна залишилися дружина, син та батьки.

Як зустрічали Сергія Шамуту в рідному селі: дивіться відео

 

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Автор: Іван Магуряк