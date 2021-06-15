Це трапилося в Роздільнянському районі на Одещині. Приблизний час аварії – 1 година ночі 14 червня.
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Більше про цю трагедію
- Наїзд скоїв водій Ford Transit.
- Йому 32 роки.
- Після аварії перевірили чоловіка на алкотестері.
- "Драгер" виявив, що він у стані алкогольного сп'яніння
- Однак невідомо, який саме вміст алкоголю був у крові зловмисника.
Яке покарання йому загрожує
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про керування транспортом у стані сп'яніння, яке спричинило смерть потерпілого. Якщо його вину доведуть, чоловікові загрожує від 5 до 10 років в'язниці.