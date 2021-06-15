Це трапилося в Роздільнянському районі на Одещині. Приблизний час аварії – 1 година ночі 14 червня.

До теми Загинув на місці аварії: у Львові на пішохідному переході Mercedes збив чоловіка

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Наїзд скоїв водій Ford Transit.

Йому 32 роки.

Після аварії перевірили чоловіка на алкотестері.

"Драгер" виявив, що він у стані алкогольного сп'яніння

Однак невідомо, який саме вміст алкоголю був у крові зловмисника.

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про керування транспортом у стані сп'яніння, яке спричинило смерть потерпілого. Якщо його вину доведуть, чоловікові загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Зверніть увагу! У Львові водій позашляховика Nissan X-Trail 8 червня в'їхав в автобус. Там у цей момент були пасажири. Після аварії чоловік втік до себе на дачу. Коли правоохоронці приїхали, то виявили в крові чоловіка 1,42 проміле алкоголю.