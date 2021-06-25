ДТП трапилася приблизно о 9 годині ранку 24 червня. Згодом оприлюднили відео цього інциденту.
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Хотіли уникнути зіткнення
- Внаслідок аварії в дитини, ймовірно, переламалась ключиця.
- Ще одна людина отримала незначну травму голови.
- Це сталося в неподалік від села Шевченково.
- Водій швидкої хотів обігнати військових.
- Однак виїхав на зустрічну та побачив автомобіль навпроти.
- Тоді він намагався повернутись на свою смугу.
- Але там врізався у службову "Газель".
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