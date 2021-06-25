ДТП трапилася приблизно о 9 годині ранку 24 червня. Згодом оприлюднили відео цього інциденту.

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Хотіли уникнути зіткнення

  • Внаслідок аварії в дитини, ймовірно, переламалась ключиця.
  • Ще одна людина отримала незначну травму голови.
  • Це сталося в неподалік від села Шевченково.
  • Водій швидкої хотів обігнати військових.
  • Однак виїхав на зустрічну та побачив автомобіль навпроти.
  • Тоді він намагався повернутись на свою смугу.
  • Але там врізався у службову "Газель".

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