Стражник – дворняжка, і його дуже добре знають у Кілійській школі №1. Він щоранку приходив під навчальний заклад, аби зустріти та провести на уроки Артема.

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Улюбленець школи

Стражник завжди слухав Артема та ніколи не хотів його відпускати. Уранці пес віддано дивився в очі господарю, простягнувши обидві лапки, нібито бажаючи доброго дня. Ба більше, щоразу повертався до двору після уроків, де також віддано чекав на школяра.

Іноді собаку, як виняток, впускали до класу. Він чемно сидів, адже хотів залишитись разом із Артемом.

У нас в класі – 24 людини. Стражник був 25-м,

– коментує класний керівник Тетяна Терзі.

За словами вчительки, Стражник – улюбленець усього класу. Важко залишитися байдужим, коли бачиш таке взаєморозуміння між людиною та твариною.



Собаку інколи впускали на уроки / Фото "Бессарабія.inform"

Не дав померти з голоду

Класний керівник також розповідає, що Артем знайшов Стражника цуценятком майже 2 роки тому на вулиці. Відтоді вони – нерозлучні.

Коли пес підріс, він став всюди супроводжувати свого господаря. Спочатку хлопчик хотів, щоб собака відівчився за ним ходити. Проте з часом зрозумів, як це важливо для улюбленця.

Артем має також молодшого брата, але пес – не такий прихильний до нього, як до свого рятівника.



Хлопчик знайшов собаку на вулиці / Фото "Бессарабія.inform"

На випускному дефілювали разом

На урочисте вручення атестатів Артем прийшов разом із собакою, Це нікого не здивувало, адже Стражник не міг пропустити таку подію. Фотографувався випускник теж разом зі своїм другом.

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